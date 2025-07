Ex-miss é assassinada na frente de filha e companheiro

Esther Gabriela Murillo Cruz deixou a filha de um ano e o companheiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Esther Gabriela Murillo Cruz tinha 25 anos e o título de Rainha da Província de Marabi.

Após o tiroteio, Gabriela foi rapidamente levada para um hospital em Manta, mas não resistiu aos ferimentos. O marido, Jesús Steven, e a filha da vítima, também foram atingidos pelos disparos, mas, conseguiram sobreviver.

Ninguém foi preso até o momento. As autoridades equatorianas ainda não confirmaram a motivação exata para o assassinato e o caso segue em investigação. Conforme a polícia, há duas possíveis linhas de apuração do crime.

A primeira é que o crime pode ser um possível acerto de contas ligado ao tráfico de drogas, especialmente devido à crescente violência em Manabí, onde grupos criminosos disputam território. Em segundo, que Gabriela pode ter sido vítima de um assassinato acidental, em que foi confundida com outra pessoa.

A morte de Esther Gabriela Murillo Cruz aconteceu durante uma alta de casos de homicídios nos últimos meses. A prisão de José Adolfo Macías Villamar, conhecido como “Fito”, líder do grupo criminoso Los Choneros, pode estar relacionada a essa intensificação da violência.

Esther Gabriela Murillo Cruz era uma figura muito conhecida no mundo dos concursos de beleza no Equador. Em 2016, ela foi eleita Rainha do Comércio; no ano seguinte, em 2017, conquistou o título de Rainha de Pedernales, e em 2018, foi a Rainha do Folclore de Manabí. Nas redes sociais, Gabriela possuía mais de 31 mil seguidores.

Nas redes sociais, amigos, familiares e fãs de Gabriela Murillo Cruz lamentaram a morte da ex-miss. “Prima, ainda não consigo acreditar. Sempre será lembrada pela sua alegria e brilho”, escreveu um dos seguidores. “Descanse em paz, rainha”, publicou outro.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/11:07:44

