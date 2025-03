Ex-Modelo aparece irreconhecível em situação de rua após perder tudo

Foto: Reprodução | Loni Willison, ex-modelo e atriz, foi recentemente fotografada em uma situação de rua em Los Angeles, surpreendendo muitos ao aparecer com roupas de frio e uma sacola de compras nas mãos. A cena foi capturada por um paparazzo, que relatou vê-la vasculhando uma lixeira e empurrando um carrinho cheio de seus pertences.

Conhecida por ter sido casada com o ator e personal trainer Jeremy Jackson e por seu trabalho como modelo de capas de revistas, Loni enfrentou uma queda drástica em sua vida após um divórcio complicado. Em 2016, dois anos após a separação, ela passou por um colapso nervoso que resultou na perda de seu emprego, residência e até do carro.

Em uma entrevista de 2021, Loni descreveu sua difícil realidade: “Estou meio que presa. Mesmo que eu peça por ajuda, não há muito o que alguém possa fazer. Eu não vou bagunçar a vida de alguém só porque alguém ferrou a minha. Preciso esperar e ver o que acontece com o tempo.” Apesar dos esforços de amigos para interná-la, Loni recusou ajuda. Ela afirmou que se sente autossuficiente, encontrando comida nas lixeiras e recebendo pequenas quantias de dinheiro de vez em quando.

Hoje, sua vida parece estar completamente fora dos holofotes, com Loni vivendo nas ruas e evitando o contato com antigos amigos e conhecidos. A situação dela serve como um lembrete de como a vida pode mudar drasticamente, mesmo para aqueles que já viveram momentos de sucesso e fama.

Fonte: Portal Coruja News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/14:50:16

