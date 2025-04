Ex-modelo paraense é diagnosticada com esclerose múltipla

Foto: Reprodução | A paraense também foi apresentadora da MTV após consolidar sua carreira nas passarelas.

Em um evento da Harper’s Baazar, a ex-modelo e apresentadora Carol Ribeiro, revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Aos 45 anos, a ex-apresentadora da MTV contou que chegou a relacionar os sintomas com a menopausa, o que acabou atrasando a descoberta das manifestações da doença pela paraense.

Carol detalhou em entrevista que não entendia ao certo o que lhe incomodava, mas que desde 2023 sentia incômodos diários. Em um determinado dia, ela afirma que acordou e afirmou não se sentir mais como ela mesma. Seu marido, Paulo Ribeiro, com quem é casada há quase 30 anos, foi alertado por ela. “Algo de esquisito está acontecendo comigo, preciso ir ao médico”, disse Carol ao marido.

A ex-modelo realizou uma bateria de exames, por supor que estava entrando na menopausa. “Mas, quando os médicos fizeram a checagem de hormônios, estava tudo bem. Eu achava que iria enlouquecer. Eu pensava: ‘Se isso é a menopausa, todas as mulheres vão enlouquecer’. Faltou muito pouco para eu passar em um psiquiatra. Foi quando veio o diagnóstico de esclerose múltipla”, explicou.

Atualmente, Carol Ribeiro faz tratamento hormonal e também iniciou a prática de exercícios físicos. “Não parece, mas sou uma pessoa muito ansiosa. Não posso ficar parada e estou sempre trabalhando. Eu não escutava o que meu corpo pedia e precisava, pois tinha outras prioridades. Agora tenho esse cuidado, de escutar meu corpo e saber o que preciso”, contou.

Quem é Carol Ribeiro?

Carol Ribeiro se destacou na profissão de modelo ao desfilar para marcas de luxo como Gucci, Tom Forde até para a Versace. Após cinco anos de carreira, Carol já havia feito mais de mil desfiles e possuía um salário de 100 mil dólares (mais de R$ 570 mil na cotação atual) por hora trabalhada.

Na televisão, seu surgimento se deu em 2008, quando foi apresentadora do “Arquivo Luau”, após isso, ela fez parte do elenco do “A Fila Anda”e do “IT MTV”. Com uma carreira consolidada, Carol Ribeiro apresentou realities e programas de viagem, até alcançar os bastidores das principais premiações do cinema.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/16:11:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...