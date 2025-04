Ex-moradora de Novo Progresso morre após colidir com mureta na rodovia Transamazônica, em Itaituba

Francilene Almeida (Franciely-nas redes sociais) ,ex-moradora de Novo Progresso (trabalhou por muitos anos em caixa de supermercados tradicionais da cidade de Novo Progresso), foi vitima de acidente de transito na cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso).

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (6), quando Francilene voltava para casa, no bairro Viva Itaituba, e caiu da motocicleta em frente ao aeroporto da cidade

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, Francilene Almeida, morreu na madrugada deste domingo (6) , quando retornava de uma festa, acabou colidindo com sua moto em uma mureta na rodovia Transamazônica, em Itaituba. Ela retornava para casa no Residencial Viva Itaituba quando o acidente aconteceu em frente ao aeroporto da cidade. A vítima caiu da moto, bateu a cabeça e morreu no local.



