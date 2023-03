Ex-moradora de Parauapebas é morta e carbonizada em suposto ritual satânico em Porto Alegre

Nas redes sociais, o ex de Laila compartilha os rituais de magia que pratica, que incluem uso de sangue, espadas, velas, suposta comunicação com os mortos e esculturas que remetem a caveiras e ao diabo (Foto:Reprodução/Redes Sociais).

O ex-companheiro da vítima, André Ávila, é o principal suspeito do crime de feminicídio

A jovem, identificada como Laila Vitória Rocha Oliveira, de 21 anos, ex-moradora de Parauapebas, no sudeste do Pará, foi encontrada morta e carbonizada em uma residência em Porto Alegre (RS). A notícia chegou aos familiares de Laila no domingo (26). O ex-companheiro da vítima, André Ávila, é o principal suspeito do crime de feminicídio. A hipótese é de que ele não aceitou o fim do relacionamento e teria executado a jovem em um ritual satânico.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vizinhos de André acionaram a Polícia após terem ouvido disparos de arma de fogo durante uma discussão do casal no sábado (25). Ao chegar na casa, localizada no bairro Lemi, os agentes encontraram o corpo de Laila carbonizado dentro de um tambor em chamas. O cadáver apresentava lesões em diferentes partes do corpo e um grande corte na região da barriga. O Corpo de Bombeiros Militar do estado também foi acionado.

Em entrevista ao Portal Pebão, a mãe de Laila, que ainda reside em Parauapebas, no bairro Palmares Sul, informou que a filha havia se mudado para Porto Alegre há cerca de dois meses e teria sido levada por um homem que se caracterizava como “bruxo”. A mãe do jovem ainda relatou que havia alertado a filha para que não fosse embora e refletisse sobre sua situação.

O corpo da jovem deverá ser trasladado para Parauapebas nesta segunda-feira (27).

Suposto ritual satânico

Laila teria sido executada em um ritual satânico. A suspeita foi levantada a partir das condições que estavam o corpo e as dependências do local. Nas redes sociais, André, que usa o nome de “Victor Samedi”, compartilha os rituais de magia que pratica, que incluem uso de sangue, espadas, velas, suposta comunicação com os mortos e esculturas que remetem a caveiras e ao diabo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/15:51:08/ Com informações do O Liberal.

