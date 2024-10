Ex-mulher de Rafael Cardoso revela que tem medida protetiva contra o ator

Mari Bridi e Rafael Cardoso são pais de Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6 (Foto: Reprodução/ Instagram)

O pronunciamento de Mari Bridi veio após Rafael Cardoso alegar que estava sendo impedido de ver seus filhos.

Depois de Rafael Cardoso alegar que estava sendo impedido de ver seus filhos, a ex-esposa do ator e mãe das crianças, Mari Bridi, decidiu quebrar o silêncio e se manifestou sobre a questão nas suas redes sociais nesta segunda-feira (21). Em uma carta aberta, ela explicou a situação e contou que tem uma medida protetiva contra o artista.“Por que a justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias”, escreveu Mari.

A influenciadora ainda disse que preferia manter o assunto no âmbito privado, no entanto, escolheu se pronunciar para não virar alvo de críticas. “Quando uma mulher opta pelo silêncio, ela muitas vezes é duramente criticada. E chega um momento em que se torna impossível não falar”, afirmou.

“Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo, acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa de nosso próprio bem-estar”, relatou.Em seguida, Mari revelou ter medidas protetivas contra o ex-marido, que, segundo ela, foram necessárias para garantir a segurança dela e dos filhos. Mari enfatizou que essas ações não visavam afastar pai e filhos, mas sim protegê-los. Ele afirmou que a decisão “não foi fácil”.“Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Esses processos são essenciais e, por lei, devem permanecer em sigilo, algo que sempre foi uma prioridade para mim, visando preservar TODAS as partes envolvidas, especialmente meus filhos”, explicou a influenciadora.

Confira a carta aberta:

Segundo Bridi, atualmente ela detém a guarda temporária exclusiva dos filhos e que essa decisão foi tomada pela vara de família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido. Mari também explicou que Rafael tem direito de se comunicar com as crianças diariamente.

A influenciadora finalizou lamentando que Rafael tenha exposto à situação publicamente e pediu compreensão com a sua luta para proteger os filhos e reconstruir sua vida.Mari Bridi e Rafael Cardoso são pais de Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6. Os dois se separam no fim de 2022, após 15 anos de relacionamento.

Curtir isso: Curtir Carregando...