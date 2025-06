Ex-músico do Raça Negra que morava na rua, Edson Café morre em São Paulo

Edson Café, ex-integrante do Raça Negra — Foto: Reprodução/ Instagram

Artista se afastou dos palcos após auge do conjunto de pagode e problemas de saúde

Edson Bernardo de Lima, mais conhecido como Edson Café, ex-integrante do Raça Negra, morreu em um hospital de São Paulo, aos 69 anos, após ser encontrado desacordado em uma via pública da capital paulista. A causa da morte ainda está sendo investigada. Ao EXTRA, a Secretaria da Segurança Pública de SP afirmou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do falecimento de Edson.

“O caso foi registrado como morte suspeita pelo 52º Distrito Policial (Parque São Jorge). O homem, de 69 anos, foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu. O corpo foi encaminhado ao IML Leste e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos”, disse, em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Quem era Edson Café, ex-integrante do Raça Negra?

Edson tocava violão no Raça Negra e viveu o auge do grupo nos anos 1990. Ele perdeu o movimento dos braços após um derrame, o que fez ele se afastar dos palcos. Edson era dependente químico e, nos últimos anos, vivia em situação de rua.

Fonte:extra.globo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/07:30:03

