Ex-namorado que matou paraense a tiros em restaurante é preso no Mato Grosso

Foto:Reprodução | Jacira, de 24 anos, já possuía uma medida protetiva contra o agressor, que foi preso.

José Alves dos Santos, de 31 anos, foi preso, nesta segunda-feira (18), suspeito de assassinar a ex-namorada Jacyra Grampola Gonçalves da Silva, de 24 anos, natural de Belém, em um pesqueiro de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, nesse domingo (17). Ele estava sendo procurado pela polícia após fugir do local do crime.

Segundo a polícia, José foi encontrado enquanto fugia em uma estrada rural, próximo a Paranatinga, a 411 km da capital. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que José entra no pesqueiro segurando uma caixa de presente. Ele caminha até uma mesa onde Jacyra estava com uma amiga, tira uma arma de dentro da caixa e atira contra a ex-namorada.

De acordo com a polícia, Jacyra tinha medidas protetivas de urgência contra José. Pouco antes de ser morta, ele teria a chamado para receber o presente fora do estabelecimento, mas ela se recusou a sair. A jovem foi baleada com cerca de seis tiros e morreu ainda no local. Após o crime, José fugiu em um carro preto. O caso é investigado pela Polícia Civil.

