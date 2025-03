Ex-picolezeiro e ex-engraxate inauguram megaescritório de advocacia no Pará

Os advogados Juscelino Veras e Ulisses Silva, da esq. para dir. | Foto: Portal Debate

Com uma estrutura ampla e moderna, corpo jurídico qualificado e uma carteira de clientes já consolidada no mercado, foi inaugurado em Marabá, na noite desta sexta-feira (7), o escritório Silva & Veras Advocacia, localizado no Edifício Milhomem, na esquina da Avenida Itacaiunas com a Rua Rio Preto, no Bairro Novo Horizonte. O empreendimento é uma iniciativa dos advogados Dr. Ulisses Silva e Dr. Juscelino Veras e busca oferecer um atendimento jurídico qualificado com infraestrutura de alto padrão, semelhante à encontrada em grandes metrópoles.

O evento de inauguração contou com a presença de clientes, amigos, familiares e autoridades, entre elas o presidente da OAB Marabá, Dr. Rodrigo Botelho, o prefeito de Novo Repartimento, Valdir Lemes, o deputado estadual Aveilton Souza e o vereador de Marabá Miterran Feitosa. Um padre e um pastor também estiveram presentes na solenidade e realizaram um momento ecumênico antes do corte da fita de inauguração.

O novo escritório se destaca pela estrutura ampla e moderna, projetada para oferecer conforto e privacidade aos clientes. O espaço conta com recepção, cinco escritórios individuais – sendo os dois dos sócios administradores os mais amplos –, além de uma sala de reuniões, sala de apoio técnico, copa e banheiros. A proposta é garantir um ambiente adequado para a atuação jurídica, proporcionando um atendimento eficiente e estruturado para as demandas da advocacia.

Durante seu discurso na inauguração, Ulisses Silva relembrou sua trajetória de vida, desde sua origem em Palestina, sua vinda para Marabá em 1997 e os desafios enfrentados até chegar à advocacia. “Agradeço a Deus por todos os momentos da minha vida”, iniciou. Ele contou que é filho de pai lavrador e mãe professora, estudou o ensino médio na Escola Rio Tocantins (antigo CAIC) e precisou trabalhar desde cedo, vendendo pão e picolé nas ruas. Depois, fez cursinho e vestibular, ingressando primeiro no curso de Matemática, onde se formou e atuou como professor. Mais tarde, graduou-se em Direito pelo antigo campus da UFPA em Marabá.

Ulisses também mencionou que chegou a ser aprovado em concurso público para a Justiça Federal, mas decidiu seguir carreira na advocacia. “Tive minha fase de concurso público, passei, mas não quis tomar posse porque decidi ser advogado e, desde então, nunca mais fiz prova de concurso.” Ele também ressaltou sua parceria com Juscelino Veras e a importância da nova etapa profissional que iniciam juntos. “Juscelino é meu grande amigo, e este escritório é uma ideia dele, de uma grande coragem. Espero que Deus abençoe. Como vamos pagar as contas eu não sei, mas vamos pagar, com a ajuda de Deus.” Ulisses concluiu dizendo que é muito grato por todos que fazem parte do escritório e que os convidados presentes são especiais para os dois. “Se chegamos onde estamos, é fruto de muito trabalho.”

Juscelino Veras também compartilhou sua trajetória e destacou a superação ao longo de sua vida profissional. Ele iniciou seu discurso citando o Salmo 118: “Na minha aflição ele me respondeu.” Em seguida, afirmou que sua história é marcada por desafios e conquistas. “Gratidão, primeiro a Deus, depois a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada.” Ele relatou que veio de uma cidade pequena e, ainda jovem, trabalhou como engraxate e capinador antes de se dedicar ao estudo e à carreira jurídica. Juscelino foi procurador do município de Novo Repartimento e ressaltou que sua ascensão profissional se deve à dedicação e ao esforço contínuo.

A inauguração do Silva & Veras Advocacia representa um marco para a advocacia em Marabá, consolidando um espaço jurídico de alto nível na cidade. A estrutura moderna e bem equipada proporciona melhores condições para o atendimento à população e reforça o compromisso dos advogados em garantir acesso à justiça com qualidade e profissionalismo.

