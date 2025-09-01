preso
Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em SP ao dirigir Lamborghini com R$ 1,3 milhão em dívidas

Adria Karoline
Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso em SP ao dirigir Lamborghini com R$ 1,3 milhão em dívidas — Foto: Divulgação

Polícia flagrou veículo sem placa e com registro de apropriação indébita; Tarso Marques foi liberado após pagar fiança de 15 salários mínimos.

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, teve a liberdade provisória concedida após pagar fiança no valor de 15 salários mínimos.

O motorista foi preso neste fim de semana após ser flagrado conduzindo um carro de luxo com queixa de apropriação indébita na Zona Oeste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, Tarso foi abordado por volta das três horas da madrugada de domingo na ponte Cidade Jardim. Ele dirigia um Lamborghini Gallardo sem placa, e tentou recolocar a identificação ao perceber a fiscalização.

Ao verificar as informações do veículo, os policiais descobriram um registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013 – além de aproximadamente um milhão e 300 mil reais em dívidas de IPVA e multas.

O automóvel estava registrado em nome de uma empresa condenada em 2018 por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

A PM não divulgou o nome do ex-piloto, mas a CBN confirmou que ele é Tarso Marques, de 49 anos. Ele competiu pela equipe Minardi na década de 1990 e início dos anos 2000.

Tarso foi conduzido até o distrito policial de Pinheiros, onde a delegada de plantão efetuou a prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

