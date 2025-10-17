Ex-prefeito de Igarapé-Miri, “Pé de Boto”, sofre infarto e é internado em estado grave

Foto: Reprodução | Ailson Amaral foi socorrido às pressas e transferido para Belém.

Na manhã desta quinta-feira (16), o ex-prefeito de Igarapé-Miri, Ailson Amaral, conhecido popularmente como “Pé de Boto”, foi levado às pressas ao Hospital Sant’Ana após sofrer um infarto.

Segundo informações de familiares, o ex-gestor passou mal no residencial Açailar e foi socorrido imediatamente. O quadro de saúde é considerado grave, e “Pé de Boto” permanece internado aguardando transferência para Belém, onde deverá receber atendimento especializado.

A notícia provocou grande comoção entre amigos, familiares e moradores do município, que utilizam as redes sociais para enviar mensagens de apoio e pedir orações pela recuperação do ex-prefeito.

