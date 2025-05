Ex-prefeito de Irituia, no Pará, tem prisão decretada por desvio de bens públicos

Foto: Reprodução | A Justiça do Pará decretou a prisão preventiva do ex-prefeito de Irituia, Marcos Tonheiro, de seu pai, Jonas Ferreira Pinto, e do ex-secretário municipal de Transportes, Thiago Pinto Castro na quinta-feira (22). Os três são investigados por participação em um esquema de desvio de bens públicos, especialmente máquinas pesadas pertencentes à prefeitura.

A decisão foi assinada pelo juiz Erichson Alves Pinto, da Vara Única de Irituia, após manifestação favorável do Ministério Público do Estado. De acordo com a investigação, o grupo teria atuado de forma organizada para se apropriar de tratores, pás carregadeiras e outras máquinas de alto valor da Secretaria de Transportes no fim da gestão de Tonheiro.

Os equipamentos foram encontrados em propriedades particulares da família Tonheiro e de aliados políticos, descaracterizados, sem brasões oficiais e com pintura modificada, numa tentativa de esconder sua origem pública.

O inquérito aponta Marcos Tonheiro como o mentor do esquema e beneficiário direto. Já o ex-secretário Thiago Pinto Castro seria responsável pela logística de movimentação das máquinas, enquanto Jonas Ferreira Pinto teria ocultado parte dos bens em terrenos sob sua posse.

Na decisão, o juiz destacou que a prisão preventiva é necessária para proteger a ordem pública, evitar a destruição de provas e garantir o andamento das investigações. Ele também ressaltou que os envolvidos ainda exercem influência política no município e que medidas alternativas à prisão seriam insuficientes.

Os mandados de prisão estão em fase de cumprimento pela Polícia Civil do Pará. Parte dos bens desviados ainda não foi localizada.

