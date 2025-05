Ex-prefeito, pai e ex-secretário são considerados foragidos

Equipes da Policia Civil realizaram nesta terça-feira (27), buscas em endereços ligados ao ex-prefeito Marcos Tonheiro (MDB), com o intuito de cumprirem mandados de prisão expedidos pela Justiça contra o ele e outros envolvidos em desvios de maquinários da Prefeitura de Irituia.

Entre os envolvidos, estão Jonas Ferreira Pinto, que é pai do ex-prefeito, e Thiago Pinto Castro, ex-secretário municipal de Transportes.

As preventivas foram decretadas pela Justiça pelo envolvimento do trio em um esquema criminoso que desviou bens públicos do município, principalmente máquinas pesadas da Secretaria de Transportes, nem todos foram recuperados pela Polícia Civil.

Nenhuma prisão foi realizada e os acusados já são declarados oficialmente foragidos da justiça, e há comentários na cidade de que os acusados teriam fugido para o estado do Ceará, onde tem parentes.

Ainda segundo fontes, os advogados de defesa dos acusados já teriam entrado com pedido de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:23:07

