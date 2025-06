Ex-prefeito paraense está entre políticos que conseguiram sair de Israel

(Foto: Reprodução) – Ao todo, doze gestores públicos que estavam em missão oficial no país conseguiram sair da região de conflito após o fechamento do espaço aéreo, ocorrido em razão do ataque israelense a alvos iranianos na última sexta-feira (13)

O ex-prefeito de Santarém e atual secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, conseguiu deixar Israel na manhã desta segunda-feira (16), cruzando a fronteira com a Jordânia junto a uma comitiva de autoridades brasileiras. A informação foi confirmada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), da qual Nélio Aguiar é tesoureiro.

Ao todo, doze gestores públicos que estavam em missão oficial no país conseguiram sair da região de conflito após o fechamento do espaço aéreo, ocorrido em razão do ataque israelense a alvos iranianos na última sexta-feira (13).

Além de Nélio Aguiar, integram o grupo:

– Álvaro Damião (prefeito de Belo Horizonte-MG)

– Márcio Lobato (secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte-MG)

– Davi de Matos (chefe executivo do Civitas-RJ)

– Welberth Porto (prefeito de Macaé-RJ)

– Claudia da Silva (vice-prefeita de Goiânia-GO)

– Cícero de Lucena (prefeito de João Pessoa-PB)

– Janete Aparecida (vice-prefeita de Divinópolis-MG)

– Gilson Chagas (secretário de Segurança Pública de Niterói-RJ)

– Johnny Maycon (prefeito de Nova Friburgo-RJ)

– Francisco Vagner (secretário de Planejamento de Natal-RN)

– Flávio Guimarães (vereador do Rio de Janeiro-RJ)

Segundo a CNM, o grupo cruzou a fronteira por via terrestre em um ônibus e está em deslocamento para outro ponto, onde deve embarcar em voo de retorno ao Brasil. A entidade não havia divulgado previamente detalhes do trajeto por questões de segurança.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Vinícius Soares

