Ex-presidiário desfila peladão e exibe tornozeleira em Cuiabá; assista

Um vídeo que mostra um homem, ainda não identificado, andando pelado pelas ruas do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, começou a viralizar na última semana. O caso chamou atenção de populares, principalmente pelo fato de o peladão estar usando tornozeleira eletrônica. Ou seja, um ex-presidiário.

As imagens foram exibidas no Programa do Pop, da TV Cidade Verde, nesta terça-feira (19). Informações de populares indicam que o homem parecia desorientado. Em um vídeo, o morador retrata a situação. “Olha só, o cara andando pelado aqui na rua, oiá”. O rapaz aparece andando desnorteado e se abaixa várias vezes para pegar objetos do chão.

De acordo com o Código Penal, andar pelado pode ser considerado um ato obsceno, conforme o artigo 233. “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa”.

Fonte: Folha Max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2023/13:58:57

