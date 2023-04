Ex-presidiário procurado por vários roubos e estupro em Itaituba morre durante intervenção policial

Suspeito morre em intervenção policial. (Foto: Reprodução).

“Rato” atentou contra a guarnição que tentava prendê-lo após denúncias na noite desta quarta-feira, no Bairro Bom Remédio. Uma equipe de socorristas chegou a ser acionada, mas ele já tinha evoluído a óbito.

Procurado por crimes em Itaituba (PA), Bruno Costa Silva, vulgo “Rato”, de 23 anos, morreu na noite desta quarta-feira (12), durante confronto com policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO). O acusado estava em uma vila localizada na 25ª rua do Bairro Bom Remédio.

De acordo com informações repassadas pela polícia, “Rato” era apontado como participante de vários assaltos, arrombamentos, furtos e, inclusive, pela prática de estupro. Ainda conforme a polícia, na data de ontem (12), o suspeito e outro indivíduo se preparavam para cometer roubos na cidade em uma motocicleta FAN vermelha.

Diante das informações, os policiais fizeram diligências em busca do suspeito, que, ao avistar a guarnição, entrou em um corredor da vila e, com um revólver de calibre 22, atentou contra os militares. A injusta agressão foi repelida, de modo que ele foi atingido por cerca de dois (2) tiros.

Uma equipe de socorristas chegou a ser acionada; porém, ao chegar ao local, o homem já tinha evoluído a óbito. A Delegacia de Homicídios foi comunicada sobre o fato para os devidos procedimentos cabíveis. Posteriormente, a Polícia Científica fez a remoção do corpo.

“Rato” era ex-presidiário e bastante conhecido no mundo crime. Ele era procurado após várias denúncias de delitos na cidade. Inclusive, a Polícia Civil já havia solicitado um mandado de prisão, o qual já tinha sido deferido favorável.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Portal Plantão 24horas News em 13/2023/15:18:34

