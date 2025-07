Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro retorna ao Pará para agenda em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com investigadores, há indícios de que Bolsonaro financiou ações para interferir na soberania nacional e nas instituições democráticas.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estará no Pará no próximo dia 2 de agosto para participar de um encontro do PL Mulher, em Marabá, no sudeste do estado. O anúncio foi feito nas redes sociais do deputado federal Delegado Caveira (PL-PA), que aparece em vídeo ao lado da ex-primeira-dama.

“Olá, meu povo querido do Pará. Dia 2 de agosto estaremos em Marabá, no nosso encontro com as nossas meninas do PL Mulher”, disse Michelle, que acrescentou: “Nós iremos levar uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo. Esperamos cada uma de vocês. Levem também seus maridos, seus filhos, para que a gente tenha esse momento, para que a gente possa falar um pouquinho do momento que nós estamos passando no nosso Brasil, né, delegado?”

Em seguida, Delegado Caveira reforçou o convite: “Exatamente. Como a nossa eterna primeira-dama sempre fala: a política é uma ferramenta de transformação. E será um momento que todos vão adorar. Conto com a presença de todos vocês”.

Esta será a primeira agenda pública de Michelle Bolsonaro no Pará desde outubro de 2024, quando esteve no estado em apoio aos então candidatos do PL às prefeituras de Belém e Santarém — JK do Povão e Éder Mauro, respectivamente. Na ocasião, ela esteve acompanhada do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desta vez, porém, Bolsonaro não poderá participar da agenda. O ex-presidente cumpre uma série de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após ação da Polícia Federal deflagrada em 18 de julho. As restrições incluem o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno (entre 19h e 7h), proibição de uso de redes sociais, de acesso a embaixadas e de contato com outros investigados ou representantes diplomáticos.

De acordo com investigadores, há indícios de que Bolsonaro financiou ações para interferir na soberania nacional e nas instituições democráticas. As autoridades também consideram que a atuação do ex-presidente teria influenciado na recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de elevar tarifas comerciais contra produtos brasileiros. Um possível risco de fuga e a tentativa de buscar asilo em embaixadas também motivaram a adoção das medidas restritivas.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/08:13:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...