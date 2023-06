Ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morre aos 86 anos

O antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, morreu nesta segunda-feira no hospital San Raffaele, em Milão, segundo informações do jornal Corriere della Serra.

Segundo o jornal, o irmão de Silvio Berlusconi, Paolo, e seus filhos se dirigiram ao hospital, onde sua esposa, Marta Fascina, já estava presente, após receberem a notícia.

Isso ocorreu depois que o ex-governante esteve hospitalizado por 44 dias, entre abril e maio, devido a uma pneumonia agravada pela leucemia crônica da qual ele sofria há alguns anos.

Berlusconi chegou a ser internado em uma unidade de terapia intensiva por 12 dias antes de ser transferido para uma enfermaria.

Os problemas de saúde do ex-primeiro-ministro italiano já o levaram a ser hospitalizado em várias ocasiões, incluindo uma para a implantação de um marcapasso cardíaco.

Ele também foi hospitalizado devido à Covid-19 e, em janeiro de 2022, devido a uma infecção urinária.

Vida política

Silvio Berlusconi, nasceu em 29 de setembro de 1936, em Milão. Além de sua carreira política, Berlusconi foi um empresário de sucesso, destacando-se como fundador e proprietário do Grupo Mediaset, um dos maiores conglomerados de mídia da Itália.

Berlusconi entrou para a política no início da década de 1990 e fundou o partido Forza Italia, que rapidamente se tornou uma das principais forças políticas do país. Ele serviu como primeiro-ministro da Itália em três mandatos não consecutivos, de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 e de 2008 a 2011.

Durante seu tempo no poder, Berlusconi implementou diversas reformas econômicas e políticas, mas também enfrentou controvérsias e escândalos, incluindo acusações de corrupção e envolvimento em casos de natureza pessoal.

Apesar dos altos e baixos de sua carreira política, Berlusconi permaneceu como uma figura influente na Itália por muitos anos, exercendo um impacto significativo tanto na política quanto na mídia do país.

Com sua morte, encerra-se um capítulo importante na história política da Itália, e seu legado e contribuições serão lembrados e debatidos por muitos anos.

[Notícia em atualização]

Fonte: POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/07:30:40

