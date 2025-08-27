Ex-secretário de Agricultura de Novo Progresso, sofre acidente doméstico e estado de saúde é considerado grave

Foto: Reprodução | No último domingo (24), o ex-secretário de Agricultura de Novo Progresso, João Borges, sofreu um acidente doméstico em sua propriedade rural. De acordo com informações preliminares, ele acabou batendo a cabeça e precisou ser socorrido imediatamente.

João Borges foi levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e permaneceu sob observação. O estado de saúde foi considerado grave, exigindo cuidados intensivos.

Diante da situação delicada, os profissionais de saúde recomendaram a transferência urgente do paciente para o Mato Grosso, referência em atendimento de maior complexidade. A remoção foi realizada por meio de uma UTI aérea, garantindo maior segurança no deslocamento.

Familiares de João Borges acompanham de perto a evolução do quadro clínico e pedem orações à população para sua recuperação.

Nas redes sociais, amigos, lideranças locais e moradores do município manifestam solidariedade, deixando mensagens de apoio ao ex-secretário, que já desempenhou papel de destaque no setor agrícola de Novo Progresso.

