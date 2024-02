Ex-secretário de Obras é assassinado com sete tiros em porteira de fazenda no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- O ex-secretário de Obras de Colniza (1.065 km de Cuiabá), Arildo Batista Dalto, foi assassinado com sete tiros, na noite de quinta-feira (15). A vítima teria sido surpreendida pelos assassinos quando desceu da sua caminhonete para abrir a porteira da sua fazenda. Nenhum suspeito foi preso.

O corpo de Dalto foi encontrado por um conhecido da família. A testemunha informou à Polícia Militar que recebeu uma ligação da esposa da vítima relatando que não estava conseguindo falar com o ex-secretário.

Diante disso, a testemunha decidiu ir à propriedade de Dalton e, ao chegar próximo à porteira, viu a camionete ligada, com faróis acesos e porta do motorista aberta.

Ele desembarcou do carro e viu o corpo com várias perfurações. Na sequência, a testemunha acionou a Polícia Militar, os familiares do ex-secretário e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas tentaram ajudar a vítima, mas, quando chegaram ao local, Dalto já estava morto. Foi isolado o local de crime e a Polícia Civil foi acionada.

No local da morte foram recolhidos treze estojos, cápsulas deflagradas de calibre .380 e três projéteis.

O corpo de Dalto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ele foi secretário de Obras na gestão do prefeito Assis Raupp.

Policiais saíram em rondas, mas os assassinos não foram localizados. Um inquérito policial (IP) foi instaurado para investigar o crime.

Fonte: Olhar Direto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/14:37:52

