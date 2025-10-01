Ex-servidor de prefeitura de Guarantã do Norte (MT) é suspeito de usar cargo para desviar cestas básicas, aponta investigação

Foto: Reprodução | Polícia encontrou diversos alimentos, itens de higiene e de limpeza guardados em um armário, todos distribuídos por programas sociais. O caso é investigado.

Um ex-servidor comissionado, de 62 anos, da Prefeitura de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, é investigado suspeito de usar o cargo público para desviar cestas básicas. Os produtos foram apreendidos em ação da Polícia Civil e do Ministério Público do estado nessa segunda-feira (29).

Os itens são distribuídos em programas sociais do governo do estado para famílias carentes.

A investigação começou após os policiais receberem denúncias anônimas. Diante disso, o MP-MT representou pelo mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

No cumprimento da ordem, as equipes foram recebidas por uma mulher, de 32 anos, que estava bastante alterada e se recusou a assinar o recebimento da decisão judicial.

O promotor de Justiça precisou ler a ordem judicial em voz alta, na presença da equipe policial. A mulher era esposa do alvo da operação, que não estava em casa. Ele foi contatado, mas não compareceu.

Os policiais encontraram as cestas básicas dentro da casa, além de diversos itens de higiene e de limpeza guardados em um armário.

A mulher do ex-servidor foi encaminhada para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo:

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/16:10:55

