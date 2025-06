Ex-Vasco marca, e Paraguai vence o Uruguai pelas Eliminatórias

Julio Enciso finaliza em duelo entre Paraguai e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O Paraguai venceu o Uruguai por 2 a 0 nesta quinta-feira (5), no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), em jogo válido pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Matías Galarza, ex-jogador do Vasco, e Julio Enciso fizeram os gols da vitória. Com o resultado, os paraguaios chegam aos 24 pontos e assumem o terceiro lugar. Por sua vez, os uruguaios seguem com 11 pontos e caem para a quinta posição.

Paraguai x Uruguai: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi pouco movimentado e de domínio do Uruguai na posse de bola, mas com melhores chances para o Paraguai. Os donos da casa abriram o placar logo aos 13 minutos, quando Enciso cruzou pela direita, Ugarte tentou afastar e o goleiro Mele não encontrou a bola, que sobrou para Galarza tocar de cabeça para o gol. Os paraguaios chegaram a balançar a rede adversária mais uma vez, já nos acréscimos da primeira etapa, mas Gustavo Gómez estava em posição de impedimento.

O jogo voltou com a mesma pegada do intervalo: a Celeste tinha a bola, e a Albirroja criou mais chances, insistindo nos contra-ataques. Aos 33 minutos, Gómez acertou o travessão em cabeceio após escanteio. Logo na saída de bola, Ronald Araújo se atrapalhou, entregou a bola para Enciso dentro da área e derrubou o adversário. Pênalti para o Paraguai, cobrado e convertido pelo atacante para dar números finais e a vitória aos paraguaios.

O que vem por aí?

O Paraguai volta a campo na próxima terça-feira (10), às 21h35 (de Brasília), e visita o Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por sua vez, o Uruguai recebe a Venezuela no mesmo dia, às 20h, em Montevidéu.

Fonte:LANCE/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/05:34:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...