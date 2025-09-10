Ex-Vasco marca golaço, e Paraguai vence Peru pelas Eliminatórias da Copa

Lance de Peru x Paragaui, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo • Reprodução/X/@CONMEBOL

Seleção Albirroja estará na Copa, enquanto Peru ficou fora.

O Paraguai venceu o Peru por 1 a 0 na terça-feira (9), no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O único gol da partida foi marcado pelo ex-Vasco Matías Galarza aos 32 minutos do segundo tempo, em um belo voleio após jogada coletiva envolvendo Bobadilla, Sosa e Juan Cáceres.

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades claras de gol, com as equipes se estudando bastante e criando apenas chances pontuais. A melhor oportunidade da primeira etapa foi um chute de Ramón Sosa de fora da área, que exigiu boa defesa do goleiro Gallese.

O Peru cresceu no segundo tempo e teve boas chances com Zambrano e Tapia, mas esbarrou nas intervenções do goleiro Gill. O Paraguai foi mais efetivo e conseguiu o gol da vitória em uma das poucas oportunidades que criou na etapa final.

Com o resultado, o Paraguai termina as Eliminatórias na 6ª colocação com 28 pontos, já garantido na Copa do Mundo de 2026. O Peru se despede da competição na 9ª posição com 12 pontos, sem conseguir a classificação para o Mundial.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso

