Ex-vereador e conselheiro tutelar é assassinado em frente ao filho em Anapu, no PA

Conselheiro tutelar de Anapu é assassinado a tiros. — Foto: Reprodução / Facebook

Paulo Anacleto foi morto por motoqueiros na praça do centro da cidade nesta segunda (9).

Paulo Anacleto, ex-vereador do PT e conselheiro tutelar em Anapu, sudoeste do Pará, foi assassinado na praça do centro da cidade nesta segunda-feira (9).

Testemunhas disseram à Polícia que a vítima estava em um carro quando uma dupla armada que estava em uma moto disparou diversas vezes. Paulo morreu no local do crime, em frente ao filho.

A Polícia Civil do Pará informou que iniciou as investigações do caso. Segundo as apurações preliminares, uma arma, calibre 38, municiada, foi encontrada com a vitima. Policiais civis de Anapu começaram diligências na região.

