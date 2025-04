Ex-vereador Júnior Garra e vereador Wilson Leite são absolvidos em ação judicial no TJPA

Foto: Reprodução | A decisão representa um alívio para suas respectivas bases eleitorais e pode impactar positivamente suas trajetórias políticas, especialmente em um ano pré-eleitoral.

Uma nova atualização do Diário da Justiça do Pará, publicada nesta quinta-feira (11), trouxe à tona um desfecho relevante envolvendo dois nomes de destaque da política de Canaã dos Carajás. O ex-vereador Júnior Garra e o atual vereador Wilson Leite foram mencionados em uma ação judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o número 0003724-64.2019.8.14.0136.

A movimentação mais recente refere-se à interposição de um Recurso de Agravo Interno no processo, o qual não resultou em imputações diretas contra os políticos, caracterizando a absolvição de ambos da responsabilidade jurídica no caso.

O documento foi emitido pelo gabinete do juiz convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos, da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, e trata-se de uma intimação para a apresentação de contrarrazões, conforme previsto no §2º do artigo 1021 do novo Código de Processo Civil. A publicação oficial ocorreu no dia 11 de abril de 2025, tendo sido disponibilizada no sistema eletrônico no dia anterior.

Além de Júnior Garra e Wilson Leite, o processo também cita outros nomes, como os advogados Zilmar Costa Saldanha Júnior e João Neto da Silva Castro, além de Marcus Vinícius Saavedra Guimarães de Souza — que também aparece como parte e responsável pela geração do documento judicial.

Com essa movimentação, os vereadores de Canaã dos Carajás deixam para trás um capítulo judicial que se arrastava desde 2019, reforçando suas posições públicas e mantendo suas fichas limpas perante a Justiça. A decisão representa um alívio para suas respectivas bases eleitorais e pode impactar positivamente suas trajetórias políticas, especialmente em um ano pré-eleitoral.

Fonte: Portal Fala Sério Canaã e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/08:28:37

