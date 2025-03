Ex-vice-prefeito de Apuí é preso durante operação da Polícia Federal e Ibama

Agentes cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão no interior do Amazonas. — Foto: Divulgação/PF

Suspeito, que não teve o nome divulgado, teria movimentado altas quantias de dinheiro e causado prejuízo de R$ 19 milhões por crimes ambientais. Operação ocorreu na manhã desta quarta-feira (12).

A Polícia Federal, em ação conjunta com o IBAMA, deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Máscara Rural, em Apuí, no interior do Amazonas, que resultou na prisão preventiva de um ex-vice-prefeito do município pelos crimes de desmatamento, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro. Os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão.

A investigação teve início após o cruzamento de dados feito pela inteligência da PF apontar que o investigado, que não teve o nome divulgado, teria movimentado altas quantias de dinheiro, bem acima da sua capacidade financeira.

Foram identificadas supostas transferências de valores a pessoas físicas e jurídicas, cujas atividades não justificariam a movimentação financeira. Também foram encontrados registros de:

Saques e depósitos sem identificação de origem

Valores fracionados

Operações com pessoas suspeitas

Supostas movimentações de altos valores sem justificativa de atividade.

Desmatamento intenso

Imagens de satélites obtidas pela PF apontaram que um imóvel rural do ex-vice-prefeito de Apuí passou por um processo de desmatamento intenso, em agosto de 2024, causando um dano ambiental acima de R$ 19 milhões. O tamanho total da área prejudicada não foi informado.

Além do cumprimento dos mandados judiciais, serão sequestrados bens correspondentes ao valor do prejuízo ambiental estimado.

O g1 pediu o posicionamento da Prefeitura de Apuí sobre o caso, mas até a atualização mais recente desta reportagem não houve resposta.

Fonte: g1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/14:40:24

