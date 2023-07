Exclusivo: Celso Sabino será empossado nesta sexta no Ministério do Turismo

Deputado Celso Sabino discursa na Câmara dos Deputados O deputado Celso Sabino discursa na Câmara dos Deputados (Foto:MyKe Sena/Câmara dos Deputados).

Lula tentava conter a sangria para evitar conflito com Daniela Carneiro, cujo apoio na eleição foi decisivo, mas pressão do União Brasil fez efeito

O deputado federal, Celso Sabino (União-PA) tomará posse no Ministério do Turismo nesta sexta-feira, 7, no lugar da atual ministra Daniela Carneiro. A informação ainda não foi divulgada oficialmente. As discussões sobre a possível troca no ministério já dura algumas semanas, desde que o União Brasil passou a reivindicar a gestão da pasta, um dos ministérios que faz parte da costa do partido no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O União alega que Daniela é indicação pessoal de Lula. Além disso, ela já pediu a desfiliação do partido para fazer parte do Republicanos, sigla de seu marido, Waguinho, prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Tanto Waguinho como Daniela apoiaram Lula na cidade fluminense, tradicionalmente um reduto de Jair Bolsonaro. O nome de Sabino já havia sido anunciado pelo presidente do União Brasil, Luciano Bivar, mas, até então, o presidente Lula evitava uma indisposição com os dois aliados do Rio. Com a saída de Daniela Carneiro do cargo, agradando ao União Brasil, o governo poderá exigir um maior apoio do partido no Congresso nas propostas do Executivo.

