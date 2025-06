Exército abre 55 vagas para alistamento feminino até 30 de junho

As interessadas podem acessar o site alistamento.eb.mil.br para fazer a inscrição. | Divulgação/Exército Brasileiro

Alistamento feminino no Exército Brasileiro. São 55 vagas disponíveis no Comando Militar do Norte. Inscreva-se em alistamento.eb.mil.br

Encerra no próximo dia 30 de junho o prazo para o alistamento feminino no Exército Brasileiro. Esta é a primeira vez na história das Forças Armadas que é realizado o alistamento feminino de caráter voluntário para jovens que completam 18 anos. Na área do Comando Militar do Norte (CMN) estão sendo ofertadas 55 vagas. As interessadas podem acessar o site alistamento.eb.mil.br para fazer a inscrição.

Desde a abertura do processo seletivo já foram registradas mais de 2.500 inscrições na área da 8ª Região Militar, que inclui o Pará, Amapá e Maranhão.

“Este ano, 1.010 mulheres serão designadas para o Exército Brasileiro, distribuídas em 14 cidades. No Comando Militar do Norte, a cidade de Belém foi escolhida para realizar a incorporação do segmento feminino no Serviço Militar Inicial. A expectativa é que esses números cresçam nos próximos cinco anos, atingindo cerca de 6 mil mulheres incorporadas em todo o Brasil”, afirma o Major Honorato, responsável pelo processo seletivo no CMN.

O alistamento feminino ocorre no mesmo período do alistamento masculino, devendo as voluntárias completarem sua maioridade no ano de inscrição e, ainda, residir em algum dos municípios que possuem Organização Militar e que foram contemplados com essa iniciativa.

Atualmente, há aproximadamente 450 mulheres atuando na área do Comando Militar do Norte, ocupando cargos de oficial, sargento e cabo especialista.

A Primeiro Tenente Jaqueline Roieski ingressou no Exército na turma de 2023 da ESFCEx. Para ela, o alistamento militar feminino é mais um marco na trajetória das mulheres no Exército, uma oportunidade para o desenvolvimento social e econômico dessas mulheres. “As expectativas para o ingresso das mulheres para servirem como soldados são elevadas e otimistas e o aproveitamento de suas inteligências e competências será de grande valia no melhoramento da capacidade combativa do Exército”.

Fonte: Diário do Pará Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/14:52:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...