Exército israelense anuncia ‘operações especiais e específicas’ no sul do Líbano

Exército de Israel realiza operação no Líbano (Foto: Instagram Israel Defense Forces @idf)

Segundo Israel, objetivo é desmantelar infraestruturas do Hezbollah

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (9) que efetuou “operações especiais e específicas” no sul do Líbano para desmantelar infraestruturas do Hezbollah.

Grupo militar libanês Hezbollah, aliado do Irã, condenou ataques às instalações nucleares.

Hezbollah condena ataques dos EUA no Irã, mas não ameaça participar de retaliação

Líbano deve se manter à margem do conflito Israel-Irã, dizem presidente e premiê do país

“Com base em informações dos serviços de inteligência e na identificação de armas e infraestruturas terroristas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano, os soldados efetuaram operações especiais e específicas para desmantelá-las e impedir que o Hezbollah se restabeleça na região”, afirma um comunicado do Exército israelense.

Israel prossegue com a ofensiva no Líbano, apesar da trégua concluída em novembro com este movimento libanês.

Fonte: Agence France-Presse (AFP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/07:00:26

