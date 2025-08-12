Exército leva atendimento médico e social gratuito a comunidades ribeirinhas e quilombolas no nordeste do Pará

Exército leva atendimento médico e social gratuito a comunidades ribeirinhas e quilombolas em Abaetetuba, no Pará — Foto: Exército do Brasil

Ação do Exército será realizada de 19 a 21 de agosto na Ilha Anequara e oferecerá atendimentos médicos, vacinação, emissão de documentos e alistamento militar.

Cerca de três mil pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas e quilombolas de Abaetetuba, no nordeste do Pará, serão atendidas gratuitamente em uma Ação Cívico-Social (ACISO) fluvial promovida pelo Exército Brasileiro. A ação será realizada nos dias 19, 20 e 21 de agosto, na Ilha Anequara.

A iniciativa é coordenada pelo Comando da 8ª Região Militar, com apoio da Prefeitura de Abaetetuba e equipes do Hospital Geral de Belém. O atendimento será feito a bordo de um ferry-boat, das 9h às 16h.

➡ Serão oferecidos serviços de:

Clínica geral

Ginecologia

Pediatria

Odontologia

Psicologia

Testes rápidos e vacinação

Exame preventivo (PCCU)

Distribuição de medicamentos básicos

Emissão de Cartão SUS e carteira de identidade

Também serão disponibilizados testes rápidos, coleta de exame preventivo (PCCU), vacinação, emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), distribuição de medicamentos de atenção básica quando receitado, além de emissão de carteira de identidade.

Além disso, jovens das comunidades poderão fazer o alistamento militar, regularizar pendências e obter informações sobre o ingresso no serviço militar temporário.

Fonte: G1 Pará — Belém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:00:49

