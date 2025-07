Exército simula guerra na selva de Marabá em preparação para a COP30

(Foto: Reprodução) – O treinamento simula um cenário de guerra fictícia, no qual os militares precisam tomar decisões operacionais e logísticas diante de situações simuladas

O Exército Brasileiro, por meio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, realiza entre os dias 21 e 25 de julho, em Marabá (PA), um Exercício de Simulação Construtiva voltado ao preparo das tropas para a COP30, que será realizada em Belém, em novembro. A atividade integra o Programa de Certificação do Comando de Operações Terrestres e envolve a participação de autoridades militares.

O treinamento simula um cenário de guerra, no qual os militares precisam tomar decisões operacionais e logísticas diante de situações simuladas. As ações são avaliadas por softwares modernos de simulação de combate, permitindo o aprimoramento da liderança, da capacidade de comando e da integração entre setores estratégicos.

Durante o exercício, cada unidade atuará a partir de diferentes tipos de Postos de Comando (PCs), adaptados ao ambiente de selva: PC enterrado, PC flutuante no Rio Tocantins, PCs móveis em caminhões e barracas militarizadas em área de mata. A imprensa acompanhou parte da atividade na manhã desta terça-feira (22).

A operação também foca no uso de tecnologias voltadas tanto para situações de guerra quanto para ações conjuntas com órgãos civis, como as previstas para a COP30. A 23ª Brigada reafirma, com isso, seu compromisso com a segurança da Amazônia Oriental e com a atuação integrada em grandes eventos internacionais.

Fonte: Guilherme Gonçalves — Uberlândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:05:08

