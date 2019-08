Expediente será facultativo nos órgãos estaduais nesta sexta-feira (16)

Veja que órgãos e entidades estarão em sistema de escala

Museus, entre outros, estabelecerão escalas de serviço (Foto: Cristino Martins)

O Governo do Estado do Pará tornará facultativo o expediente nos órgãos estaduais da Administração Direta e Indireta na próxima sexta-feira, 16 de agosto, em função das festividades alusivas a Adesão do Pará à Independência do Brasil.

Os órgãos e entidades de áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, a fim de que o atendimento à população não seja prejudicado.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) informa que a medida ainda deverá ser oficializada em portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Fonte:Agência Pará

12.08.19 15h36

