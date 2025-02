Explosão chocante: Borracheiro é arremessado após pneu de caminhão estourar em oficina

Foto: Reprodução | Borracheiro é ferido após pneu de caminhão explodir em oficina, deixando todos em choque. Vídeo do incidente viraliza nas redes sociais.

Uma cena assustadora e impressionante foi registrada em uma oficina em Caiapônia, Goiás, quando um borracheiro de apenas 26 anos, Marcos Rodrigues da Silva, foi gravemente ferido após um pneu de caminhão explodir enquanto ele trabalhava. O incidente ocorreu na quarta-feira (19), mas as imagens, capturadas por câmeras de segurança, começaram a circular nas redes sociais na última sexta-feira, gerando indignação e preocupação.

Nas filmagens, é possível ver Marcos agachado, concentrado em seu trabalho, quando, de repente, o pneu estoura com um barulho ensurdecedor. O impacto é tão violento que ele é arremessado para trás, causando um susto imediato em um colega que estava próximo e também em outro funcionário que varria o chão. A explosão não apenas chocou os presentes, mas também deixou todos preocupados com a gravidade da situação.

Após o acidente, Marcos foi rapidamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal Adão Nazir Martins Silva. Segundo informações, ele chegou ao hospital com uma lesão na cabeça, mas o estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.

Esse tipo de acidente é um lembrete alarmante dos perigos que os trabalhadores enfrentam diariamente, especialmente em profissões que lidam com equipamentos pesados. A explosão de pneus é um risco conhecido, e as oficinas devem estar sempre atentas às condições de segurança para prevenir tragédias.

Enquanto a comunidade local se solidariza com Marcos, o vídeo do incidente continua a ser compartilhado, levantando questões sobre segurança no trabalho e a necessidade de protocolos adequados para evitar acidentes. Espera-se que a situação de Marcos melhore rapidamente e que ele possa retornar ao seu trabalho com segurança.

Vídeo:

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/15:32:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...