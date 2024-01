Explosão em tanque de petróleo na Refinaria Abreu e Lima deixa quatro feridos em Pernambuco

De acordo com a Petrobras, a explosão ocorreu durante uma operação de manutenção no tanque.

Uma explosão atingiu na tarde desta quinta-feira (25) um tanque de petróleo na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. A Petrobras informou que quatro trabalhadores ficaram feridos durante o acidente, que ocorreu por volta das 15h30.

Imagens registraram as chamas no momento da explosão, que aconteceu exatamente uma semana após a visita do presidente Lula (PT) à refinaria, onde anunciou a retomada das obras na unidade.

De acordo com a Petrobras, a explosão ocorreu durante uma operação de manutenção no tanque e foi causada por “um fagulhamento seguido de chama, rapidamente controlada”.

Os trabalhadores feridos foram prontamente atendidos na refinaria e encaminhados para avaliação médica externa. Equipes internas da Rnest foram acionadas para controlar a situação.Causas da explosão estão sendo investigadasO acidente ocorreu em um tanque conhecido como “maracanã”, conforme relatado por funcionários que preferiram não se identificar. Um dos feridos, um homem de 41 anos, foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Hapvida do Cabo de Santo Agostinho. O estado de saúde dele não foi divulgado, pois a família não autorizou a divulgação.Os outros três feridos foram transportados por ambulâncias da refinaria para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife. Dois deles foram internados na Unidade de Queimados do Hospital da Restauração, com quadro de saúde estável.A Petrobras, em comunicado, destacou que as causas do acidente serão investigadas e as unidades de produção da Refinaria Abreu e Lima operam normalmente, sem outros impactos.

Luna anunciou retomada das obras na refinaria

A visita do presidente Lula a Pernambuco, em 18 de janeiro, marcou a cerimônia de retomada das obras na Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Essa retomada faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sendo uma iniciativa da Petrobras para impulsionar o desenvolvimento econômico.As obras, que estavam paralisadas desde 2015 devido às investigações da Operação Lava Jato, têm como objetivo gerar 30 mil empregos e mais que dobrar a produção de óleo diesel na unidade pernambucana. A Petrobras planeja investir até R$ 8 bilhões na revitalização da refinaria, como parte de seus esforços para impulsionar a economia local.

