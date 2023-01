Explosivos são destruídos pela PM em Mãe do Rio; suspeita é que material seria usado em assaltos a bancos

Polícia Militar apreendeu e destruiu explosivos que supostamente seriam usados em assaltos no Pará — Foto: PM/Divulgação

Agentes do Esquadrão Contra Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Pará foram acionados para recolhimento e destruição de explosivos.

Policiais apreenderam e destruíram explosivos no fim de semana em Mãe do Rio, no nordeste paraense. Segundo a PM, a suspeita é que o material seria usado em assaltos em bancos. Não houve prisões.

“O material encontrado pelas equipes seriam, supostamente, utilizados por um grupo em ações criminosas em agências bancárias, com o objetivo de causar danos e destruição na estrutura e edificações desses prédios”, detalhou a PM.

Os agentes do Esquadrão Contra Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados no sábado (21) para recolhimento e destruição de explosivos.

Antes de ser destruído, cerca de 1,150 kg de emulsão explosivas, 8 metros de NP05, 24 detonadores comuns e outros 7 de amolgados a estopim hidráulico foram periciados pela Polícia Científica.

Ainda no nordeste paraense, a polícia aprendeu fuzis, uniformes falsos e espingarda em São Domingos do Capim. No local, houve troca de tiros entre policiais e quatro suspeitos, que morreram no local. Questionada pelo g1, a polícia não confirmou relação entre os dois casos. (Com informações do g1 Pará)

