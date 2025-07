Expoama 2025 terá shows de Diego & Victor Hugo, Felipe Amorim e Zé Felipe

(Foto: Reprodução) – Feira manterá os portões abertos ao público em todos os dias do evento e contará com uma programação musical de grande porte

A 37ª Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama) foi lançada na noite desta segunda-feira (14), em cerimônia realizada no Parque de Exposições José Francisco Diamantino. Marcada para ocorrer entre os dias 16 e 21 de setembro de 2025, a feira manterá os portões abertos ao público em todos os dias do evento e contará com uma programação musical de grande porte.

As principais atrações musicais da edição deste ano foram anunciadas durante o lançamento: Diego & Vitor Hugo, Felipe Amorim, Zé Felipe e Washington Brasileiro compõem a lista de shows confirmados. As apresentações estão sendo organizadas em parceria com a empresa Cia. Italo Todde. Além dos shows, a programação inclui também abertura com apresentação evangélica e encerramento com atração católica.

Com foco no agronegócio, a Expoama é organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá, em parceria com a Associação dos Produtores Rurais do município. A tradicional cavalgada, que simboliza o início das atividades, está prevista para 13 de setembro, três dias antes da abertura oficial dos portões.

O cronograma inclui ainda quatro noites consecutivas de rodeio com competidores de todo o país. Uma novidade para este ano será a inclusão da modalidade de montaria em cavalos, conforme informou Jimmy Simpson, presidente da Federação de Rodeio Paraense.

Durante a solenidade de lançamento, o presidente do Sindicato, Ricardo Guimarães de Queiroz, destacou a manutenção da entrada gratuita, decisão adotada desde a última edição. A medida, segundo ele, visa garantir o acesso amplo da população à feira e fortalecer o vínculo entre o setor agropecuário e a sociedade.

As áreas de exposição já estão quase completamente ocupadas, refletindo o interesse dos expositores e a relevância do evento para o setor. Equipamentos, soluções tecnológicas e serviços voltados ao campo estarão disponíveis ao público e empresários durante os seis dias da feira.

A realização da Expoama 2025 conta com apoio de emendas parlamentares e parcerias com órgãos públicos e privados. A colaboração política e institucional tem garantido estrutura e programação robustas, fortalecendo a feira como um dos principais eventos econômicos do sul e sudeste do Pará.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/14:57:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...