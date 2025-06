EXPONP 2025- Evento de abertura da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro e a Feira de Exposição Agropecuária foi um fiasco em Novo Progresso;Vídeo

A expectativa era de uma grande noite de festa de abertura, foi frustação em Novo Progresso. -(Foto:Reprodução)

Para um dos participantes que estava no local e foi ouvido pelo JFP, se resume a uma palavra: frustração.

A abertura de uma festa sem público, em vez de ser um sucesso, pode gerar uma sensação de decepção e frustração para os organizadores e participantes. A falta de público pode indicar que a festa não atraiu o público-alvo, ou que a programação não foi eficaz. Sem novidades a 31ª edição da Festa de Peão e EXPONP 2025 teve início desta quinta-feira (5/06), pelos organizadores do evento. A Cerimônia de abertura oficial, com pouco público.

Apronop é a responsável pela organização do tradicional “Festa do Peão e Exponp” (Feira de Exposição Agropecuária) de Novo Progresso (PA), um dos eventos mais populares do calendário cultural do município.

Em Novo Progresso, a “Festa do Peão de Boiadeiro” é um evento anual que celebra a cultura do peão boiadeiro e as tradições do campo, reunindo produtores rurais e amantes da cultura sertaneja. A festa geralmente inclui rodeios, shows musicais, bingo, exposições agropecuárias e outras atividades típicas da região.

Em sua 31º edição a Festa do Peão de Boiadeiro acontece praticamente sem público, arquibancadas vazias (com pouca gente) em um dos eventos mais importantes de Novo Progresso.

FIASCO – Com investimento de R$ 260 (duzentos e sessenta mil reais) da Prefeitura de Novo Progresso, a festa cai no descrédito popular, as causas devem ser apresentadas pela diretoria que – não se pronunciou até o fechamento desta edição – pela falta de publico na primeira noite da abertura da festa que iniciou nesta quinta-feira dia 5 de junho e vai ate domingo (8).

O fiasco teve início, em 30 de abril de 2025, quando em nota oficial o Presidente da entidade o cartorário Mario Mattei informou o desligamento do então vice-presidente, José Sebold, da diretoria da entidade após tomar conhecimento de DECISÃO Prolatada Pelo Juíz de Direito Plantonista, Dr. DANILO BRITO MARQUES, desta Cidade e Comarca, onde o mesmo determinou a aplicações de medidas protetivas de urgência, pela suposta prática sexual no âmbito doméstico, conforme declarações prestadas nos autos e no relato de escolta ( ID.141477281 – Pag.6). No Processo 0800954-21.2025.8140115. Segundo a decisão, o agressor foi identificado com Sr. José Sebold, vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso-PA- APRONOP. “Diante dos fatos acima expostos, em reunião Extraordinária, da Associação, ficou Decidida a perda do Cargo de vice-presidente da APRONOP Sr. José Sebold, e seu afastamento, até que sejam elucidados todos os fatos”.

José Sebold e o presidente Mario Mattei fizeram um vídeo divulgando como aberta as porteiras da entidade para o evento de 2025 – Clique AQUI e assista.

Leia também:Apronop afasta vice-presidente em Novo Progresso-PÁ

*Comerciante denuncia a falta de estrutura e limpeza na EXPONP em Novo Progresso-PA

Pela primeira vez na história em mais de 30 anos do evento que faz a emocionante abertura com presença de autoridades com público aclamando e aplaudindo os principais artistas (peões de boiadeiro), com a queima de fogos, este ano, em 05/06/2025, já entrou para a história como um fiasco em Novo Progresso. Além do escândalo envolvendo a diretoria com afastamento do principal membro da equipe, a falta de uma programação envolvente com artistas com renome nacional, entre outros, a terceirização do evento para uma empresa de outro estado gerou uma revolta entre os comerciantes locais, que praticamente foram isoladas da festa.

No vídeo é possível ver que, no momento em que o narrador trabalha com as montarias em touro, havia poucas pessoas no local do evento.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

