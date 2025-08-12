Exportações do agro somam US$ 15,6 bi em julho, recorde para o mês

Foto:Reprodução | As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram em julho o maior patamar da série histórica para o mês. No período, o setor contabilizou US$ 15,6 bilhões em vendas para o exterior.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o resultado deste ano representa uma alta de 1,5% na comparação com julho de 2024.

O acréscimo de US$ 225 milhões foi impulsionado tanto pelo aumento no volume embarcado quanto pela elevação de preços.

O café registrou uma alta de 25,3% no valor exportado. Outros produtos também registraram forte crescimento no período, como suco de maçã (+623%), fumo (+91,5%), bananas (+79%), ovos e gemas (+62%), couros e peles (+57%), frutas (+37,3%) e carnes (+16,7%), com destaque para a carne bovina.

A China manteve-se como maior destino das exportações do agronegócio brasileiro, com US$ 5,62 bilhões em aquisições no mês. Na sequência, aparece a União Europeia (US$ 2,36 bilhões; alta de 16,4%).

Entre os mercados que mais cresceram, estão México (23%), Arábia Saudita (28,8%) e Tailândia (18%).

No acumulado do ano, as vendas externas do setor somaram US$ 97,5 bilhões.

