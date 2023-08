Exposição fotográfica ‘Çairé Festividade Tapajônica 2023’ abre inscrições; confira

Símbolos do Sairé de Alter do Chão — Foto: Henrique Pimentel/TV Tapajós

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 31 de agosto, exclusivamente por meio da internet.

Fotógrafos amadores ou profissionais residentes na região do Tapajós ou com residência fixa no Pará, há pelo menos 2 anos, podem participar da exposição: “Çairé Festividade Tapajônica 2023” que será realizada em setembro, por ocasião das festividades do Çairé 2023, na vila de Alter do Chão, distante 37 km da zona urbana de Santarém, oeste do Pará.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 31 de agosto, exclusivamente por meio da internet. Para se inscrever basta preencher o formulário disponível AQUI.

“O projeto visa a promoção e valorização do trabalho dos fotógrafos da região, estimulando a criação, produção, fortalecimento e difusão da fotografia produzida na região do Tapajós”, explicou a gestora e produtora cultural Fatinha Silva, diretora da Namazônia, entidade que está promovendo a exposição.

As fotos selecionadas serão exibidas em um grande telão com tecnologia LED na Praça 7 de Setembro, durante a festividade. O resultado da seleção será divulgado no dia 5 de setembro no site da Namazonia.

Haverá premiação para as melhores fotografias. “Como incentivo serão concedidas três ‘Menções Honrosas’ com prêmio de R$ 2 mil para cada uma”, informou Fatinha Silva.

A região do Tapajós compreende os municípios de: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Serviço:

Exposição Fotográfica: “Çairé Festividade Tapajônica 2023”

Inscrições: até o dia 31 de agosto de 2023

Dúvidas: festividadetapajonica2023@gmail.com / www.namazonia.com.br @namazonia

