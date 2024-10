F1: Lewis Hamilton vai pilotar McLaren de Senna em homenagem ao brasileiro no GP de São Paulo

Piloto é fã de Senna e nunca escondeu a admiração (NELSON ALMEIDA / AFP)

Segundo a Band, o heptacampeão foi o escolhido para guiar o carro de Ayrton Senna

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton vai pilotar a McLaren de Ayrton Senna em homenagem ao piloto brasileiro que morreu há 30 anos. A ação será realizada no Grande Prêmio de São Paulo, que ocorre entre os dias 1 e 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

A informação foi divulgada pela Band. A homenagem faz parte do “Senna Sempre”, em memória dos 30 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1. Havia uma expectativa muito grande sobre quem seria o piloto que conduziria a McLaren MP4/5B de Senna. O carro marcou a conquista do bicampeonato do brasileiro em 1990.

Lewis Hamilton é um grande fã de Ayrton Senna e nunca escondeu a admiração que tem pelo piloto. Em entrevistas, o heptacampeão destacou que se apaixonou pelo esporte por conta do brasileiro. Com isso, desde a época de kart, o inglês faz referência e homenagens ao tricampeão.

Em 2017, a família de Senna presenteou Hamilton com um capacete de Ayrton após o piloto igualar o número de poles do ídolo no GP do Canadá. Em 2021, Lewis também emocionou os fãs de automobilismo ao fazer referência a tradicional comemoração de Senna.

Após vencer em Interlagos, Lewis pegou a bandeira brasileira e repetiu o gesto que ficou eternizado por Ayrton, dando a volta no circuito com a bandeira na mão. Por conta disso, em 2022, o piloto recebeu o título de Cidadão Honorário do Brasil.

Além da ação em Interlagos, neste ano, durante o GP de Imola, onde Senna sofreu o acidente fatal, o tetracampeão Sebastian Vettel organizou várias homenagens ao brasileiro e guiou a McLaren de 1993 do piloto.

O tetracampeão usou uma bandeira do Brasil e uma da Áustria, em tributo a Roland Ratzenberger, que também morreu no mesmo final de semana de Ayrton.

O GP de São Paulo ocorre neste final de semana. Na sexta-feira (1º), às 11h30, terá o Treino Livre 1. Às 15h00, ocorre a classificação da Sprint Race. No sábado (2), às 11h, terá a corrida Sprint e às 14h30 a classificação para a prova principal.

Logo depois, às 17h, será feita a homenagem a Ayrton Senna. No domingo (3), a largada da corrida principal é às 14h.

Fonte: Aila Beatriz Inete – Oliberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/14:14:49

