Fã joga água na cara de Leonardo em show

Leonardo é criticado em show – (crédito: Reprodução Instagram)

Reação do público foi mais crítica do que divertida

Os shows de Leonardo continuam gerando comentários — e, mais recentemente, polêmicas. Após ter repercutido negativamente na última semana, o cantor voltou a chamar atenção ao surgir, mais uma vez, supostamente embriagado durante uma apresentação. Dessa vez, no entanto, a reação do público foi mais crítica do que divertida.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Leonardo aparece no palco em clima descontraído quando leva um copo d’água no rosto, arremessado por um fã da plateia. Apesar da situação inusitada, o cantor não reagiu e seguiu com o show. A cena dividiu opiniões e gerou uma enxurrada de comentários nas redes.

“Que triste ver um cantor tão querido nesse estágio e as pessoas não terem empatia”, lamentou um seguidor. Outro comentou: “Tem que respeitar o Rei do Sertanejo! E principalmente pelo grande ser humano que ele é”. Já alguns internautas condenaram diretamente a atitude do fã: “Mesmo se ele tivesse bêbado, a questão de jogar água na pessoa só demonstra a falta de respeito com o outro”. Também houve quem defendesse Leonardo: “Nossa, quanta falta de respeito, ele é tão carismático”.

Apesar das críticas e do episódio, Leonardo tem uma postura franca quando o assunto é o consumo de bebidas alcoólicas. Em entrevista recente ao portal UOL, o cantor comentou com bom humor sua relação com o álcool: “Apesar de não ser mais jovem, cantaria mais 20 dias todos os dias. O pessoal fala que quem bebe álcool morre cedo, não canta. É mentira”, disse.

Ele ainda ironizou informações médicas sobre os efeitos da bebida: “Na televisão, esses dias, falaram que cada copo de cerveja que você bebe é duas horas de vida que você perde. Eu fiz as contas, e de tanta cerveja que já bebi, eu morri em 72. Bobagem que esses cientistas ficam falando. Eu vou tomar minha cervejinha, meu uísquezinho”, declarou, reforçando seu estilo irreverente.

Fonte:correiobraziliense /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/06:04:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...