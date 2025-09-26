Fã ou hater? Mulher invade palco, morde e rasga roupa de cantor de arrocha

Foto: Reprodução | O show de Natanzinho Lima na tradicional Festa de Setembro, na cidade de Tavares, foi marcado por um episódio inusitado na noite da última segunda-feira (23).

Um fã conseguiu furar a segurança, subiu ao palco e, em meio à euforia, mordeu o cantor e ainda rasgou a camisa que ele usava.

Tentando controlar a mulher, o artista pediu para que ela parasse de puxá-lo. “Mulher, tá me mordendo. Peraí, calma, calma. Você tá me machucando, mulher. Peraí”, disse, enquanto os seguranças tiraram a invasora de cima do palco.

A atitude deixou o público em choque, que reagiu com gritos de espanto. Apesar do tumulto, Natanzinho manteve a postura, seguiu cantando e conseguiu dar continuidade à apresentação sem interromper o espetáculo.

O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais e os fãs do artista detonaram a atitude da mulher. “Isso não é ser fã não gente , uma falta de respeito enorme com o cantor e com a esposa dele!”, disparou uma internauta. “Ao MEU ver, isso é uma agressão por parte dela. Que loucura! Nunca que isso seja amor de fã”, escreveu mais uma.

