FAB bloqueia região gigantesca do Brasil até 08/10 e pessoas estão impedidas de circular

Foto: Reprodução | A Força Aérea Brasileira (FAB) interditou uma extensa área marítima entre o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para a realização de manobras militares com tiro real.

O bloqueio segue até o dia 8 de outubro e envolve disparos de aeronaves A-29 Super Tucano, que terão queda no mar. Por segurança, pescadores e navegadores estão orientados a não circular na região delimitada.

Segundo a FAB, a área bloqueada está entre as coordenadas 29°20’32”S / 049°05’32”W, 29°27’02”S / 049°32’02”W, 30°38’02”S / 050°09’32”W, 31°06’32”S / 050°29’32”W e 31°24’02”S / 050°19’32”W.

Na prática, o perímetro abrange a faixa litorânea que vai de Jaguaruna a Garopaba, em Santa Catarina, com pontos de concentração próximos à cidade de Laguna.

A FAB reforçou que o bloqueio é indispensável para a segurança aérea e marítima, uma vez que os projéteis disparados durante o treinamento podem atingir a superfície do mar.

Treinamento estratégico

As operações serão conduzidas pelo 1º/14º Grupo de Aviação, unidade responsável por missões de ataque leve e defesa aérea. De acordo com a Aeronáutica, os exercícios fazem parte da rotina de preparo e aperfeiçoamento das tropas, simulando cenários reais de combate.

“Durante o período, a recomendação é que pescadores e navegadores evitem transitar pela região delimitada pelas coordenadas fornecidas pela instituição militar, já que a atividade envolve disparos reais e demanda segurança no espaço aéreo e marítimo”, informou a FAB em nota.

Segurança reforçada também no Recife

Paralelamente às manobras, a FAB atuou em conjunto com a Anatel para restaurar a segurança no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco. Uma interferência na frequência de 110,3 MHz havia tirado do ar o sistema de pouso por instrumentos (ILS), usado em operações de baixa visibilidade.

Após inspeções no solo e sobrevoos técnicos, duas fontes de interferência foram identificadas e neutralizadas, permitindo a reativação do sistema. O caso, segundo os órgãos envolvidos, demonstrou a importância da fiscalização do espectro radioelétrico para a preservação de vidas e a segurança das operações aéreas.

Fonte: Diario do Comercio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/16:17:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...