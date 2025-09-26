FAB e forças de segurança frustram operação do narcotráfico no Amazonas

Foto: Divulgação – COMAE | Nos dias 24 e 25 de setembro, uma operação conjunta da Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Federal (PF), Grupo Especial de Fronteira (Gefron/MT) e Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas (PM/AM) frustrou mais uma tentativa de atuação do narcotráfico na região Norte do país.

Durante a ação, caças A-29 Super Tucano da FAB foram acionados para monitoramento aéreo, enquanto equipes em solo se deslocaram até uma pista de pouso clandestina, usada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de entorpecentes. Com a aproximação dos agentes, os criminosos abandonaram o local, deixando para trás uma aeronave e 13 fardos de drogas.

No total, foram apreendidos aproximadamente 400 quilos de cocaína e skunk. O material foi transportado em segurança por uma aeronave H-60 Black Hawk da FAB.

A operação reforça a atuação integrada das forças armadas e de segurança pública no combate ao narcotráfico, ampliando a proteção das fronteiras e assegurando a soberania do espaço aéreo brasileiro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/14:48:32

