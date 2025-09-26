FAB e forças de segurança frustram operação do narcotráfico no Amazonas
Foto: Divulgação – COMAE | Nos dias 24 e 25 de setembro, uma operação conjunta da Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Federal (PF), Grupo Especial de Fronteira (Gefron/MT) e Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas (PM/AM) frustrou mais uma tentativa de atuação do narcotráfico na região Norte do país.
Durante a ação, caças A-29 Super Tucano da FAB foram acionados para monitoramento aéreo, enquanto equipes em solo se deslocaram até uma pista de pouso clandestina, usada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de entorpecentes. Com a aproximação dos agentes, os criminosos abandonaram o local, deixando para trás uma aeronave e 13 fardos de drogas.
No total, foram apreendidos aproximadamente 400 quilos de cocaína e skunk. O material foi transportado em segurança por uma aeronave H-60 Black Hawk da FAB.
A operação reforça a atuação integrada das forças armadas e de segurança pública no combate ao narcotráfico, ampliando a proteção das fronteiras e assegurando a soberania do espaço aéreo brasileiro.
Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/14:48:32
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com