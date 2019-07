FAB faz buscas a aeronave desaparecida em região de garimpo

(Foto:Reprodução\Internet)-Na manhã desta quinta-feira (11), uma aeronave da FAB decolou com destino à área delimitada para as buscas.

A Força Aérea Brasileira faz buscas a um avião de prefixo PT-KDU desaparecida no sudoeste do Pará. A FAB foi notificada do desaparecimento na quarta-feira (10) e na manhã desta quinta-feira (11), uma aeronave SC-105 Amazonas SAR decolou com destino à área delimitada para as buscas.

A aeronave desaparecida decolou da localidade Girassol, entre Itaituba e Jacareacanga. O Salvaero Amazônico, unidade responsável por coordenar buscas aéreas na região, desde a notificação do desaparecimento faz o levantamento de dados sobre a aeronave e a apuração sobre a possível trajetória da aeronave. O objetivo é estabelecer as novas fases da operação e comunicar as autoridades responsáveis.

