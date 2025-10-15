Fábrica clandestina de whisky e vodka é descoberta durante operação policial no MT

Foto: Reprodução | A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio da Companhia de Motopatrulhamento Tático (Raio), desmantelou uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas no bairro Construmat, em Várzea Grande, durante a Operação Tolerância Zero, na tarde desta terça-feira (14).

Durante patrulhamento pela região, os militares avistaram três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos tentaram fugir para os fundos de uma residência. Dois deles foram capturados após acompanhamento a pé, enquanto o terceiro conseguiu escapar por um matagal.

Com um dos suspeitos, a PM encontrou pequenas porções de cocaína e pasta base, além de uma chave veicular. Durante a abordagem, o homem revelou que a casa próxima era usada para a adulteração de bebidas alcoólicas e indicou o local onde o comparsa residia.

Na residência, os policiais encontraram uma verdadeira estrutura montada para a falsificação: diversas garrafas de whisky vazias, álcool de milho, solventes, corantes e etanol de cereal — todos utilizados na produção de bebidas falsificadas que eram revendidas como originais.

Entre os produtos apreendidos estavam mais de 80 garrafas de marcas conhecidas, como Red Label, Old Parr, Buchanans, Gold Label e Jack Daniel’s, além de ferramentas e insumos usados no processo de adulteração.

Um dos suspeitos precisou de atendimento médico na UPA Cristo Rei após sofrer um corte no joelho durante a fuga. Em seguida, ele e o outro detido foram conduzidos à Central de Flagrantes de Várzea Grande, juntamente com todo o material apreendido.

A operação contou com o apoio do 25º Batalhão da Polícia Militar e reforça o compromisso da corporação no combate aos crimes contra a saúde pública e às atividades ilegais de comércio.

Materiais apreendidos:

Porções de substância análoga à pasta base e cocaína

3 celulares

29 garrafas de Old Parr

5 garrafas de White Horse

4 garrafas de Buchanans

2 garrafas de Jack Daniel’s

2 garrafas de Chivas Regal

36 garrafas de Red Label

5 garrafas de Gold Label

6 garrafas de solvente

3 garrafas de etanol

1 garrafa de corante

2 galões grandes





Veja vídeo:

