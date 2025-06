Facção ordena agressão a garotas de programa em MT

(Foto: Reprodução/Folha do Estado) – Duas mulheres, de 20 e 40 anos, foram brutalmente agredidas com golpes de mangueira dentro de uma boate no município de Tapurah, a 414 km de Cuiabá, na noite de segunda-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, o caso se trata de uma sessão de tortura, conhecida no meio criminoso como “salve”, supostamente ordenada por chefes de uma facção.

As vítimas seriam garotas de programa e teriam se envolvido em uma briga dentro do estabelecimento. Após o episódio, membros da organização criminosa teriam determinado a punição violenta das duas mulheres.

Câmeras de segurança registraram o início da confusão e, em seguida, um grupo de jovens aparece aos fundos da boate com uma mangueira, que teria sido usada nas agressões. O motivo da briga entre as vítimas não foi informado pela polícia.

Durante as diligências, os policiais encontraram várias garotas de programa no local, que inicialmente negaram qualquer ocorrência. No entanto, uma nova denúncia anônima indicou que outra agressão estava em andamento em um segundo estabelecimento, na Avenida Brasil.

“Os policiais civis se depararam com uma das vítimas em prantos, chorando muito e com diversas lesões pelo corpo. Eram vergões, como se tivesse sido utilizada uma mangueira ou algo semelhante”, relatou o delegado responsável pela investigação.

A mulher ferida foi levada para atendimento médico e, após prestar depoimento, foi escoltada pela polícia até o terminal rodoviário para deixar a cidade por segurança.

Mais tarde, os agentes retornaram à primeira boate e localizaram a segunda vítima, de 40 anos, que também apresentava marcas de agressão e foi encaminhada ao Hospital Municipal.

Dois homens, de 21 e 24 anos, foram presos em flagrante como suspeitos de envolvimento no caso. Eles estão à disposição da Justiça, e o caso segue sob investigação.

Fonte: Folha do Estado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/08:28:22

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

