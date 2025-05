Facções criminosas são alvo de operação da Polícia Civil no oeste do Pará; 13 são presos

Material apreendido em operação da PC em Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

Ainda durante operação, a Polícia desarticula tráfico em Alter do Chão; recepcionista de pousada é presa.

Operação ‘Muralha’ ocorreu em todo Pará

Em uma operação deflagrada em todo o Pará, na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Civil prendeu 13 pessoas envolvidas com facções criminosas, tráfico de drogas e homicídios na região do Baixo Amazonas. Na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, três suspeitos foram autuados em flagrante por associação ao tráfico. Houve apreensão de cocaína, celulares, maquinetas e notebooks que mostram a estrutura organizada do grupo.

A ação, de alcance estadual, mobilizou cerca de 48 policiais civis da Superintendência da Polícia Civil do Baixo Amazonas e teve como foco o combate a facções criminosas, tráfico e homicídios.

De acordo com superintendente da Polícia Civil, delegado Jamil Casseb, a operação teve como objetivo principal “intensificar o combate às facções criminosas e às pessoas que insistem em permanecer na criminalidade”. Em Santarém e nos municípios da região, foram cumpridos 6 mandados de prisão e realizadas quatro prisões em flagrante. Houve duas prisões em Almeirim, uma em Monte Alegre.

O destaque da operação foi em Alter do Chão, onde a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado Gilvan Almeida, três pessoas foram presas por associação para o tráfico, sendo uma delas recepcionista de uma pousada local, suspeito de usar o trabalho para facilitar o comércio de entorpecentes a turistas.

“Lá conseguimos apreender cocaína, três celulares, maquinetas e até notebooks com contabilidade do tráfico. Um dos presos já estava sendo monitorado, o que mostra a organização criminosa por trás das ações”, explicou o delegado Gilvan.

Também foram apreendidos HDs de computadores, que serão periciados para reforçar as provas contra os envolvidos. A investigação segue com desdobramentos, e novas prisões devem ocorrer nos próximos dias, conforme informou o delegado Casseb: “Nossas equipes permanecem nas ruas. A operação vai até o fim do mês com reforço em toda a região”, finalizou o delegado Jamil.

