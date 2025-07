Falso advogado é preso pela Polícia Civil durante operação no VG

(Foto: Reprodução) – O principal alvo da operação é um homem, de 31 anos, que se passava por advogado, apontado como líder do grupo criminoso.

A Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), realizou operação, ontem (24), e cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão e bloqueio de valores, tendo como alvo um grupo criminoso especializado na prática de furto qualificado mediante fraude eletrônica praticado contra idosos.

Os mandados foram deferidos pela 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, com manifestação favorável da 5ª Promotoria de Justiça do município. Os bloqueios de valores, de aproximadamente R$ 300 mil, tem como fim o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas vítimas idosas.

O principal alvo da operação é um homem, de 31 anos, que se passava por advogado, apontado como líder do grupo criminoso. Dois homens, de 27 e 39 anos, foram identificados como seus comparsas e também são alvos de mandados, porém um deles não foi localizado e segue foragido.

Modo de ação

As investigações iniciaram em março deste ano, com objetivo de desarticular um grupo criminoso que atua nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande e se dedica a prática de furto qualificado mediante fraude eletrônica, praticado contra idosos, em fase de aposentadoria ou benefício de prestação continuada.

O líder do grupo criminoso se identificava para os idosos como sendo exímio advogado do ramo previdenciário, representante de um escritório de advocacia, mas na verdade se trata de bacharel em direito. Para convencer os idosos de que se tratava de advogado habilitado, procurava usar trajes sociais e linguagem técnica da advocacia. Nas visitas que realizava aos idosos, um de seus comparsas se passava por seu motorista.

Para cooptar as vítimas, o falso advogado também costumava frequentar salões de beleza, igrejas, hospitais, locais onde acreditava que conseguiria encontrar idosos. Com a boa lábia, convencia funcionários ou pessoas que frequentavam os locais, que era um exímio advogado do ramo previdenciário, fazendo com que esses contatos o indicassem para outros conhecidos idosos.

