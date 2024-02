Falso assalto com refém na BR-316 gera pânico e motorista tem pneu de carro furado por policiais

(Foto: Divulgação/redes sociais)- Situação ocorreu na noite da terça-feira (27) após um golpe sofrido por familiares de um homem.

Um falso assalto com refém, na noite de terça-feira (27), gerou pânico em pessoas que trafegavam na BR-316, próximo a entrada do Uriboca, em Marituba. Conforme informações policiais do 21º BPM, tudo ocorreu quando criminosos ligaram para familiares de um homem informando que ele havia sido sequestrado, no entanto, se tratava de um golpe. A Polícia Militar foi acionada e realizou uma ação de abordagem ao veículo onde a suposta vítima estava.

Segundo a PM, tudo ocorreu por volta de 18h, quando familiares de um homem, que não teve a identidade revelada, acionaram os agentes para denunciar que receberam uma ligação informando sobre o sequestro. De acordo com os relatos, o familiar estava sendo mantido dentro do próprio veículo e os suspeitos pediram uma quantia em dinheiro para libertar a vítima. O valor de cerca de três mil reais já havia sido repassado aos suspeitos, no entanto, eles ainda não teriam soltado o homem. Assim que foram informados sobre o suposto crime, os policiais montaram uma ação para abordar o veículo onde a vítima supostamente estava. Os familiares do homem informaram que tinham ligado para ele e não obtiveram retorno. Então repassaram todas as características do veículo para a PM, que iniciou as buscas. Segundo a equipe policial, um carro com as características foi abordado na BR-316, no entanto, foi constatado que não era o veículo da vítima.

Neste momento, outra caminhonete, semelhante a que foi informada pelos denunciantes, passou pelo local. Os policiais deram ordem de parada, mas o veículo não obedeceu. Então, fizeram disparos nos pneus do carro, que parou imediatamente. Foi realizada a abordagem e comprovado, novamente, que não havia nenhuma vítima no veículo e a pessoa não teria parado pois não ouviu a ordem dos PMs. Foi então que os policiais entraram em contato com a família do suposto sequestrado e foram informados que o homem estava bem e não havia sido alvo de criminosos. O caso se tratava do golpe do falso sequestro, onde criminosos fingem estar com alguma vítima para pedir dinheiro aos familiares. Quem passava pela área onde a ação ocorreu, que precisou ser interditada pela PM, ficou muito assustado. Nas redes sociais, as pessoas que estavam em ônibus na BR-316 passaram a compartilhar a informação de que se tratava de um assalto com refém e fizeram fotos e vídeos das viaturas policiais. No entanto, a situação foi esclarecida pelo 21º BPM.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2024/08:24:37

